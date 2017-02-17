Вчера в Кирове был открыт аквапарк, это событие жители города ждали очень долго. Несмотря на хорошую организацию торжества, новая аквазона получила как положительные, так и отрицательные отзывы.

Автором идеи является предприниматель Денис Резуник, который является также владельцем Сельмашевских бань. Многие кировчане остались довольны новым местом для развлечения, но имелись и те, у кого возникли много вопросов. В социальной сети недовольные оставляли свои отзывы в городском сообществе: «Исходя из снимком аквапарка, в скором времени травмпункт будет заполнен», «Думаю аквапарк это громко сказано, это обычный бассейн с горками». Некоторые не правильно поняли информацию о бесплатном входе, люди ожидали, что на протяжении всего дня можно будет бесплатно насладиться развлечением. Необходимо отметить, ранее отмечалось, что во время открытия вход будет бесплатный, но в 19:00 были открыты горки, за вход необходимо заплатить 400 руб.

Также в интернете кировчане недоумевали по поводу одной горки, которая по их словам, вела в стену. Напомним, работать аквапарк будет без выходных с 08:00 до 20:00. Что касается цен, пару часов развлечения стоят 400 руб, взрослым полный день обойдется в будние дни – 1200 руб, выходной – 1500 руб. Детский билет стоит 1000 руб и 1200 руб соответственно.