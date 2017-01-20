Киров: Межрегиональный экологический фестиваль «Альтернативная реальность»

22 января на площадке Дворца молодежи Кирова пройдет основная программа межрегионального экологического фестиваля «Альтернативная реальность», который откроет Год Экологии в Кировской области.

Цель фестиваля – это рассказать простыми словами, показать и вдохновить горожан на более экологичный образ жизни и более бережное отношение к природным ресурсам.

22 января основная программа всего фестиваля пройдет в Областном Дворце молодежи. В этот день состоится ярмарка эко-товаров, различные занятия, лекции, детская программа и рукодельные мастер-классы.

Фестиваль посетят активисты и эксперты из других регионов, так же будут презентованы лучшие региональные эко-проекта. На фестивале все желающие смогут узнать, например, как правильно сортировать мусор, озеленять дворовую территорию и прививать эко-привычки себе и своим детям, научатся делать игрушки из остатков картона и смогут разрисовать эко-сумку.

Кроме того, с 10:00 до 15:00 во Дворце будет организован пункт приема вторсырья. В рамках открытия фестиваля пройдет награждения победителей этапа конкурса «Вторичный бум». На протяжении всего фестиваля будет работать фримаркет (бесплатная ярмарка), а с 17.00 состоится эко-вечеринка

С 20 по 22 января в г. Кирове состоится первый этап межрегионального экологического фестиваля «Альтернативная реальность», организованного Всероссийским обществом охраны природы и фондом «Земля жизни» при активной поддержке Министерства охраны окружающей среды Кировской области. Фестиваль соберет на своих площадках представителей региональной и городской власти, бизнеса, медиа, активных и неравнодушных граждан.

Вход на экофестиваль свободный.