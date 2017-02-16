Открылся аквапарк в Кирове: жителей города развлекали конкурсами

Сегодня состоялось торжественное открытие первой аквазоны в городе Киров. Развлекательное заведение находится по адресу улица Грибоедова 15.

Необходимо отметить, что открытие данного аквапарка планировалось на конец лета прошлого года, но по причине технической строительной задержки, проект не укладывался в регламент. Аквапарк стал пристройкой к Сельмашевским баням.

Церемония открытия прошла в 16:00, на это мероприятие пришло большое количество местных жителей. Для церемонии были приглашены ведущие, которые были наряжены в традиционные русские костюмы. Развлекали посетителей всевозможными конкурсами, песнями и фуршетом. Кировчане, которым подобные развлечения являются чем-то необычным, веселились и фотографировались.

Автора проекта, предпринимателя Дениса Резуника, назвали настоящим героем. Начальник одного из кировских банков предположил оплатить сто входных билетов для детей города, которые проживают в детских домах.

«Рад открытию. Проект реализовывался на протяжении четырех лет. Если говорить о росте проекта, сначала мне нужно раздать кредиты», — говорит Резуник.

Напомним, аквазона имеет четыре горки для взрослых, три детских горки, два бассейна. Для удобства предусмотрена просторная раздевалка и душевая.