КНДР: делегатов из республики ждут в России для участия в Восточном экономическом форуме

Для участия в Восточном экономическом форуме, который официально запланирован на шестое-седьмое число первого осеннего месяца, во Владивосток должна прибыть северо-корейская делегация. Сегодня делегаты из России и КНДР хотят собраться для проведения межправительственной комиссии, встреча между ними будет носить менее официальный и свободный характер.

По сообщению издания “РИА Новости”, сегодня во Владивостоке ожидают прибытия делегатов из Северной Кореи, которые должны принять участие в Восточном экономическом форуме. Официальное начало заседания форума — шестое-седьмое сентября. Завтра должно состояться предварительное заседание главных участников, а сегодня две стороны — Россия и Северная Корея решили начать с заседания межправительственной комиссии.

По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации, в дальневосточном округе Юрия Трутнева завтра уже будет трудно пообщаться неофициально, поэтому все хотят сделать это сегодня. Начиная с пятого сентября, как сообщил Трутнев, форум пойдет своим чередом. Напомним, что экономический форум Дальнего Востока является третьим по счету. Одним из его генеральных информационных партнеров является известное агентство «ТАСС».

Напомним, что по сведениям от военных Южной Кореи, КНДР начала готовиться к новым пускам баллистических ракет. По их мнению, таким образом Северная Корея желает показать Америке, свое первенство на ниве обладания ядерным оружием.