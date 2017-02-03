Когда не будет воды в Кургане: 6 февраля не будут работать детские сады города

4 февраля ровно в 00:00 город Курган останется без воды, потому 6 февраля детские сады города будут закрыты. Воду включат 5 февраля в 8:00, однако ее буду проверять на соответствие нормам и стандартам в лаборатории «Водный союз». Ни родители, ни воспитатели не рады этому «безводному» карантину, но они будут знать, что здоровью дошкольников ничего не угрожает.

Детские дошкольные учреждения Кургана и некоторых других населенных пунктов области откроют только в том случае, если вода будет соответствовать показателям и требованиям СанПиН. Только в этом случае 7 февраля садики позовут детей обратно. АО «Водный союз» уточняет: на улице Галкинской случилась серьезная авария, и ради ее устранения пришлось останавливать Арбинское водоочистительное сооружение. Провести ремонтные работы без отключения водоочистки возможности нет. Не все поселки возле Кургана будут отключаться от водоснабжения, а только те, которые можно отнести к Арбинской очистительной станции. Питьевую воду будут привозить в город автоцистернами, но администрация города рекомендуют запастись водой сегодня.

Больницы, тренажерные залы, салоны красоты рассказали, что они намерены делать без воды все выходные 4-5 февраля. Больницы заявили, что они запаслись водой, и могут себе позволить работать в штатном режиме. Ходячие пациенты будут отпущены домой, хотя и там помыться и привести себя в порядок им не удастся. Парикмахерским и косметологам придется сложнее – посетительниц по записи пришлось переносить на другой день. Фитнесс-центры в субботу попросту закроются, поскольку фитнесс не является потребностью первой необходимости, а после занятий обязательно принимать душ.