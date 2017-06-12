Концерт в Томске 12 июня: перед томичами выступят коллективы детско-юношеских творческих центров

Томск встретит День России весело, радостно и творчески. Концертную программу для горожан и гостей города обеспечат талантливые воспитанники детско-юношеских творческих коллективов «Синяя Птица» и «Звездочка», а семей Томска ждет квест «Веселая семья».

Квест о родительстве и семейных традициях «Счастливая семья» будет разбит на две части: 60 семей-команд должны успеть пройти все испытания, ответить на вопросы и обязательно выиграть. Первый этап квеста намечается на 12.00, второй – на 15.00. Родителей и подрастающее поколение приглашает Городской сад. Восемь городов РФ, в том числе и Томск, решили возродить игру вроде «Папа, мама, я». Участникам придется проявить смекалку, знания и сообразительность. Самые дружные семьи получат необходимую в хозяйстве технику и билеты в кино для всей семьи на самые кассовые фильмы. Напротив НПЦ «Плюс» юным томичам, достигшим возраста 14 лет, вручат их первые паспорта в торжественной обстановке.

Коллективы ветеранов и общественные организации будут радовать томичей концертами в сквере Геннадия Ворошилова. Площадь 1812 года приглашает на ярмарку рукоделия и увидеть выступление актеров коллектива «Чеховские пятницы». У памятника героям-интернационалистам, на проспекте Мира, можно будет принять участие в книжном флешмобе: обменяться книгами и ответить на интересные вопросы работников муниципальных библиотек.

Главной праздничной площадкой Томска станет Губернский квартал. Фестиваль «Дружба народов», посвященный традициям и народным промыслам автономий, откроют именно там. Будет возможность не только купить на ярмарке изделие любого из 130 мастеров, но и научиться татарским народным играм. Волонтеры общественных организаций покажут как играть в лапту, в куреш и как бороться мешками.