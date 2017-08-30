Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принимает активное участие в жизни региона и всерьез интересуется сбором и хранением урожая. Он обещает, что в этом году регион соберет небывалый урожай риса, а кубанские фрукты будут храниться в прекрасных условиях – для них построили комплекс по хранению и сортировке в городе Абнинске.

Нынешний губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сам контролирует сбор урожая в вверенном регионе, хранение полученной продукции и подготовку полей к новому сельскохозяйственному сезону. Вениамин Иванович посетил и новый комплекс по хранению фруктов в Абнинске, и рисовые поля, с которых рассчитывают собрать 900 тыс. тонн риса. Губернатор отметил, что в Краснодарском крае теперь не только выращивают самые лучшие яблоки: их хранят и сортируют, используя последние технологии. Яблоки на прилавок попадают рассортированные, не помятые, не поврежденные, упакованные по всем правилам. 24 холодильные камеры помогут даже Сибирь обеспечить яблоками из Краснодара, не утратившими свежесть.

Перед Краснодарским краем стоят непростые задачи – побить собственный рекорд по производству риса и вытеснить все зарубежные фрукты с российского рынка. Регион справляется с задачами, но ему есть куда развиваться: пока Кубань обеспечивает РФ на 40% фруктами и ягодами, а саженцы на агрофермах на 90% европейские. Губернатор посоветовал делать ставки на российскую селекцию и напомнить всему миру о кубанских яблоках.

Качественным кубанским рисом Краснодарский край обеспечивает Россию на 70%, а 30% РФ вынуждена импортировать. Кондратьев призвал фермеров постепенно заполнить этот пробел, тем более, это вполне реально – сельское хозяйство обеспечено техникой, полями, зернохранилищами на 1 млн. тонн риса. А сжигание рисовой стерни подготовит поля к новому посевному сезону.