Конный клуб в Бердске: под завалами конного клуба обнаружены тела двух человек

В Бердске Новосибирской области рухнула крыша конного клуба «Аллюр». Под его руинами уже обнаружены двое погибших – спортсменка-инвалид и ее тренер, трое детей попали в больницу. На крыше конструкции скопилось слишком много снега, его никто не сгребал, позволяя давить на кровлю. По факту возбудили уголовное дело.

Названы имена погибших. Девушку-инвалида, которая занималась конным спортом, звали Анастасия Андреева, ее тренера – Вячеслав Базюра. Под завалами нет людей – в тот момент в здании находилось семь человек. Двое погибли, двоих врачи отпустили домой, не считая их травмы опасными, троих юных наездников госпитализировали. Из животных погибли три лошади, одну удалось извлечь живой. За инцидент придется нести ответственность директору «Аллюра» Римме Воротниковой, по факту возбуждено дело по статье 238 ч.3. Речь идет о нарушениях техники безопасности, которые повлекли за собой смерть двух и более человек.

Новосибирские СМИ пишут о рухнувшем манеже как о незаконном строении. Клуб занял здание бывшего пионерского лагеря, не имея необходимых бумаг и разрешений. В руководстве клубом состоит человек, который взял в аренду земельный участок, но он не зарегистрировал сооружение. Здание рухнуло, не простояв и года, погибшие лошади числились частной собственностью. Руководство клуба заявило, что строила проверенная фирма, с документам все в порядке, а кровля должна была выдержать большую нагрузку.