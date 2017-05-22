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Крестный ход в Томске собрал на центральной улице города тысячи верующих жителей. Духовное мероприятие было приурочено к Дням славянской письменности и культуры в России. Процессия началась у Богоявленского собора и закончила свой путь на Новособорной площади.

Томск, крестный ход
Фото: ТВ2

В воскресенье 21 мая, в Томске прошел крестный ход, который в этом году приурочили к Дням славянской письменности и культуры. У Богоявленского собора для участия в мероприятии собралось несколько тысяч православных верующих. Отсюда процессия направилась в сторону Новособорной площади, где до революции стоял Троицкий кафедральный собор. Именно в честь этого собора , во главе процессии несли икону А. Рублева “Троица”.

Среди участников были и дети, все они были учениками воскресных церковных школ. Также в мероприятии приняли участие студенты местной духовной семинарии, более пятидесяти священников и обычные прихожане местных храмов. Во главе процессии шел митрополит Асиновский и Томский Ростислав.

Весь путь процессия пела псалмы и делала остановки в тех местах Томска, где раньше стояли православные храмы, например, на площади Батенькова (Благовещенский собор), на перекрестке улиц Гагарина и Фрунзе (Крестовоздвиженская церковь).

Завершился крестный ход, как и было запланировано, на Новособорной площади. Митрополит Ростислав обратился к присутствующим с пастырским словом. Также с речью выступил заместитель главы Томского региона Сергей Ильиных, который поздравил томичей с днем, посвященным святым первоучителям Кириллу и Мефодию.

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