Крымский мост: строительство Керченского моста идет полным ходом

Несмотря на все «пророчества» министра юстиции Украины Павла Петренко, Керченский мост в Крыму строится согласно установленным планам. Санкции против РФ не помешают ей соединить материк и полуостров – к мосту уже прикреплена арка железнодорожной части полотна. Она весит несколько тысяч тонн и ее удалось поднять на высоту 35 метров.

Украина не хочет, чтобы Крым, вошедший в состав России, был связан всеми видами коммуникаций с материковой частью России, но строительство Крымского моста идет полным ходом. Официальный Киев отлично понимает, что будет нести большие убытки после того, как автомобильное полотно на Керченском мосту начнет функционировать, и потому старается остановить строительство санкциями. Но мост будет достроен и станет самым длинным в России — протяженностью 19 километров.

Строительство Керченского моста в Крыму и без санкций пошатнет экономику Украины, министр инфраструктуры Украины это признает: суда будут меньше заходить в Мариуполь и Бердянск. Рентабельность украинской металлургии резко упадет, торговые операторы потеряют конкурентоспособность.

Представитель горсовета Крыма Владислав Ганжара отмечает, что Крым скоро не будет тем островом, каким его привыкли воспринимать, и это экономически выгодно. Позитивные изменения люди ощутят на себе во всех сферах жизни, поэтому строительство даже немного опережает графики. На установку шеститонной арки выделено всего три дня, и скоро она будет смонтирована. Специалисты называют ее установку прорывом в сфере строительства мостов.