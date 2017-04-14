Ледоход в Томске-2017: голова ледохода пересекла границу Томской области, ситуация не критична

В Томскую область вошла голова ледохода, который продолжает двигаться в регионе. В настоящий момент чрезвычайных ситуаций в Томске и области не зафиксировано, однако эксперты регулярно занимаются мониторингом ситуации, а спасатели приведены в полную готовность.

Ранее, по данным регионального агентства РИА Томск, эксперты спрогнозировали возможный приход ледохода непосредственно к Томску во второй половине дня в пятницу, 14 апреля. Тем не менее, ситуация на деле оказалась не такой критичной, как казалось – движение льда периодически задерживается из-за малого количества воды в реке и встречающихся на пути препятствий.

Кроме того, эксперты предсказывали, что первая волна паводка в Томской области не будет критичной. Уровень воды будет высоким, но серьезных последствий не ожидается. Однако более серьезный эффект может получиться в результате второй волны таяния ледников. По прогнозам экспертов, вторая волна ожидается на конец апреля – начало мая.

В настоящий момент верхняя часть ледохода, движущегося к Томи, остановилась в районе Черной речки. Автомобильные трассы и населенные пункты пока не подтоплены, и никаких последствий от ледохода не зафиксировано. Ожидается, что голова ледохода дойдет непосредственно до областного центра в субботу, 15 апреля.

О возможных последствиях паводков власти пока не говорят, однако все спасательные службы региона приведены в полную готовность и готовы отреагировать на ЧС при первой же необходимости.