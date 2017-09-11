L'One: молодежь Омска целый час под дождем ждала выхода рэпера на сцену

Вчера омская молодежь поздно вечером терпеливо ждала выхода рэпера на сцену, несмотря на дождь. Столичный музыкант вышел к поклонникам и исполнил для них несколько своих популярных песен. Пригласительные билеты на концерт L’One раздавали вчера прямо на избирательных участках.

Вчера, десятого сентября, в Омске молодежь собралась под дождем перед местным Ледовым дворцом спорта. Все они терпеливо ждали выхода на сцену своего кумира рэпера L’One. Ждать им пришлось около часа, и примерно в 21-00 перед ликующими зрителями появился столичный рэпер. Разогревала собравшихся перед его выходом одна их местных групп, но зрители постоянно выкрикивали имя рэпера. На сцене он стал исполнять для них свои популярные хиты.

В перерыве между песнями рэпер спросил зрителей о том, помнит ли кто-нибудь еще о дожде, на что ему все дружно ответили: “Нет!”, хотя дождь не прекращался, а на улице было не больше 11 градусов тепла. Также рэпер поздравил молодежь с победой их хоккейного клуба “Авангард”, хотя он сам, по его признанию, болеет совсем за другую команду. В ответ молодые люди поздравили музыканта с прошедшим Днем города Якутска (где родился и вырос L’One). В благодарность певец исполнил для них свою песню под названием “Якутяночка”.

Напомним, пригласительные билеты на бесплатный концерт L’One вчера раздавали молодежи прямо на избирательных участках, во время выборов нового состава местного горсовета. Таким образом омские власти хотели поощрить молодое поколение за проявленную избирательную активность и собственную гражданскую позицию.