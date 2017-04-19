Сирена в Дзержинске сработала около двух часов ночи. Напуганные горожане стали звонить в местные экстренные службы и штудировать соцсети, пытаясь выяснить, что произошло. К утру администрация города объявила что причин для паники нет — это был технический сбой.

По сообщению портала “NewsNN.RU, в городе Джержинск, глубокой ночью 18 апреля, сработала предупреждающая об опасности сирена. Сигнал был слышен со всех концов города. Местные жители вскакивали с постелей, пытаясь понять, что произошло. Многие звонили в полицию и пожарную охрану, другие созванивались друг с другом или искали какую-нибудь информацию в соцсетях. Вой сирены прекратился ровно через час (в три часа ночи).

Обычно такие сигналы опасности подают во время учений Гражданской обороны, но никакой предварительной информации от властей города не поступало. Под утро администрация распространила официальное заявление, что причин для паники нет, и сирена сработала из-за технических неполадок.

Напомним, что Дзержинск является городом промышленной химии, и его жителям всегда есть чего опасаться. Так, несколько лет назад, из-за аварии на одном из крупных заводов, произошла утечка неизвестного вещества, которое заволокло клубами пара все улицы. Для контроля ситуации на дорогах города появились машины спецслужб. Руководители завода отрицали свою вину до последнего. К счастью, все обошлось без серьезно пострадавших.

Помня о том случае, и комментируя нынешнюю ситуацию с сиреной, многие горожане сказали, что в случае реальной опасности им придется рассчитывать только на свои собственные силы, не полагаясь на помощь властей.