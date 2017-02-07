Максима Решетникова назначили новым и.о. губернатора Пермского края

В Пермский край назначили нового и.о. губернатора, Максима Решетникова вместо ушедшего в отставку Виктора Басаргина. Соответствующий указ появился на страничке Кремля в интернете, а исполняющий обязанности приступил к работе в регионе. Человек, работавший до этого в департаменте экономической политики Москвы, знает, а каком направлении вести регион.

Максим Решетников – уроженец Пермского края, которые в свое время пробился в столицу и перебрался в нее. Потому для него управление развитием своей малой родины – двойная ответственность. Решетников отлично знает и сильные стороны своего края, и проблемы региона, которые необходимо в срочном порядке решать. Владимир Путин на должность губернатора выбрал знающего, компетентного человека. В 2009-ои году Максим Решетников уже был руководителем администрации в Перми, потом его карьера пошла в гору, и сейчас он снова занялся развитием Перми и области. В свое время за хорошую работу в столице Максим Решетников был награжден почетной грамотой и благодарностью от президента РФ.

Ранее СМИ писали, что перемены на местах грядут ощутимые серьезные. Многие губернаторы останутся без кресел, на их места найду новых людей. Многие уйдут добровольно, сославшись на обстоятельства, кого-то снимут. В планы президента входит оздоровление ситуации в регионах перед выборами в 2018 году. Потому отставки ждут в самое ближайшее время главы Бурятии, Карелии, кадровые перестановки грядут в Рязань, в Свердловскую область, в Ивановскую область и в Нижний Новгород. Всего планируется сменить пять губернаторов.