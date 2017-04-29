Мальчик на “шестерке” в Новороссийске ездил по самым оживленным улицам города. Взрослых в автомобиле не было. В итоге, несовершеннолетний водитель устроил аварию с белой “Ауди”. ГИБДД пытается установить владельца “шестерки”.

В сети интернет появился ролик, на котором видно, как мальчик 10-12 лет спокойно разъезжал по оживленным улицам города Новороссийска на”шестерке”зеленого цвета. Какое-то время ему удавалось благополучно лавировать между шокированным водителями других авто, которые пытались рассмотреть, есть ли рядом с ним кто-нибудь из взрослых. Но из-за тонированных стекол на задних сидениях ничего видно не было. В какой-то момент, ребенок въехал в бордюр пешеходного тротуара и пытался его преодолеть. Далее он проследовал на улицу Фисанова, где совершил столкновение с “Ауди” белого цвета.

По какой причине несовершеннолетний ребенок оказался в машине, и каким образом смог ее угнать, сейчас разбирается ГИБДД. Официальных комментариев от инспекции дорожного движения пока не поступало. Настоящий владелец “шестерки” пока тоже не найден. Пресс-служба ГИБДД сообщила, что регистрационные номера на авто принадлежали Воронежскому региону.