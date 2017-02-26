Масленица 2017 года в Иркутске: главные мероприятия пройдут в районе стадиона «Труд»

Масленица 2017 года в Иркутске сегодня будет отмечаться в центре города. На городской площади перед спортивной ареной «Труд» состоятся праздничные развлекательные мероприятия, принять участие в которых сможет каждый желающий.

Начало мероприятий Масленицы запланировано на 13:00 по местному времени. Примечательной особенностью праздника стало то, что в этом году его организовали фактически сами жители города, а программа мероприятий будет очень разнообразной.

По приятной традиции в Прощеное воскресенье в Иркутске будет настоящий праздник. Песни, пляски, концерты и выступления станут неотъемлемой его частью. На сцене площади перед «Трудом» будут выступать самые талантливые артисты Иркутска, а кроме концертной программы горожане также смогут поучаствовать в других развлечениях.

Конкурсы и мастер-классы ждут горожан в этот день. На площади по традиции установлен обледенелый столб, на котором будут прикреплены приятные подарки для гостей. Каждый желающий сможет испытать свои силы и ловкость и попытаться забраться по нему к заветным презентам.

Ну и, конечно же, не обойдется в этот день без главного обряда Масленицы – сжигания чучела, которое символизирует собой уход зимы и скорый приход весны.

К слову, в Иркутске будут работать несколько площадок с праздничными мероприятиями. Таким образом, каждый желающий сможет посетить тот праздник, к которому ему ближе.