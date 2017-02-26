Масленица в Нижнем Новгороде: когда и где пройдут праздничные мероприятия

Масленица в Нижнем Новгороде сегодня состоится в каждом районе города. Главные мероприятия начинаются в 11:00 и в полдень по местному времени.

Несомненно, сегодня в городе не обойдется без главных атрибутов праздника: народных гуляний, традиционных русских костюмов, блинов и обряда сжигания чучела. А кроме того, жителей и гостей Нижнего Новгорода также ожидают и другие развлекательные мероприятия.

Сразу отметим, что праздничные мероприятия пройдут в Сормовском парке, в зоопарке «Лимпопо», в парке имени Первого мая.

Программа развлечений на этот раз действительно разнообразная. Кроме традиционных забав, организаторы подготовили для горожан тематические состязания и спортивные соревнования. Все желающие смогут посоревноваться в ловкости и физической силе. А победители получат призы.

Развлечься на Масленицу смогут и дети. Для них будут работать театрализованные представления, аниматоры, забавные конкурсы и другие развлечения.

В Сормовском парке, к примеру, праздничная программа включает в себя дискотеку. А в целом, в Нижнем Новгороде музыка и песни будут звучать на любой вкус. Эстрадные, народные, аматорские творческие коллективы подарят горожанам многочасовую развлекательную программу.

«Огненные» мероприятия пройдут на всех основных площадках Нижнего Новгорода. А сжигание чучела станет традиционным украшением всех мероприятий.