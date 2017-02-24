Масленица в Нижнем Новгороде не уступает московской по размаху, а некоторые народные забавы не увидишь даже в столице. Каждый район Нижнего похвастается своей программой гуляний и развлечений. На Щелковском хуторе сожгут чучело Зимы, хотя ее пока рано провожать, а в Канавинском районе устроят конкурс на самую злободневную и «острую частушку».

Несмотря на то, что по ряду причин на площади Горького развлечения отменили, у нижегородцев есть где себя показать и проявить. Конкурс «Канавинская частушка» позволит шутить по любому поводу: можно обсмеять строительство стадиона к ЧМ-2018, неубранные дороги, не всегда масленичную погоду и синие заборы, но лучше сочинить что-то про блины с начинкой. Музей-заповедник «Щелковский хутор» воссоздал очень точно все развлечения позапрошлого века, на территории архитектурно-этнографического комплекса проведут кулачные бои, даже приедут бродячие артисты. Сжигать Зиму будут и на территории зоопарка «Лимпопо», потому жителям Сормовского района не нужно далеко ехать, а такого масленичного столба, как в зоопарке, не будет нигде в городе.

Ленинский район города – преимущественно частный сектор, но администрация не хочет, чтоб район опустел, и его жители рванули в центр. Парк «Дубки» устроит свой «Разгуляй» с конкурсом на самый тонкий, вкусный блин и ярмаркой. Ростовые куклы приедут только в Советский район в парк им. Пушкина, потому нужно четко спланировать праздничную программу.