Масленица в Нижнем Новгороде отменена из-за террористической угрозы

Мероприятия по случаю Масленицы в Нижнем Новгороде отменили из-за террористической угрозы. Об этом сообщили накануне в пресс-центре городской администрации. Городские власти объяснили эти меры действием новых антитеррористических нормативов.

До вчерашнего дня подготовка к празднованию Масленицы в центре Нижнего Новгорода шла полным ходом. Однако в городской администрации приняли решения отменить все праздничные мероприятия в воскресенье, 26 февраля. Власти объяснили такие меры безопасностью граждан, поскольку силовым органам стало известно, что в этот день в городе может быть риск террористической атаки.

При этом нижегородские власти не объяснили, идет ли речь о конкретной угрозе или же при подготовке к празднованию была нарушена техника антитеррористической безопасности.

Власти советуют гражданам отметить Масленицу в других местах. При этом в администрации подчеркнули, что мероприятия отменяются только в центральном районе города, а все другие плановые мероприятия в Нижнем Новгороде пройдут, как и задумывалось.

Напомним, что Масленица отмечается на протяжении недели. В этом году она заканчивается 26 февраля. По традиции, в российских городах в этот день организовываются праздничные мероприятия, сопровождаемые концертами, народными представлениями, полевой кухней.