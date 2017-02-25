Масленица в Нижним Новгороде: новгородцы не знают происхождения масленичных традиций

Новгородцы, согласно опросам на Масленицу, ничего не знают о происхождении праздника, а о традициях имеют смутное представления. Нижний Новгород до революции славился своими гуляниями перед Великим Постом, но в наше время поститься начиная с 27 февраля никто не собирается. Журналисты, проводившие опрос, пожимают плечами: мало кто знает, что сжигать будут Зиму-Морану, а не «чучело Масленицы».

Большинство семей, которые пришли поесть блинов, заявили, что это семейный добрый праздник, возможность примириться с близкими и даже с тещей, приехав к ней «на блины». Однако на столе у большинства – блины с мясом и курицей, хотя Сырная неделя перед Великим Постом – повод поесть сметаны, сыров, творога и яиц, от мясного православные на Масленицу уже отказываются. Правда, на сжигание чучела многие уже взрослые люди не ходят – им это неинтересно, достаточно верить, что зима уходит, а на ее место приходит весна. Правда, сказать, почему у Масленицы «плавающая дата» мало кто смог – не все знают, что Великий пост зависит от Пасхи.

Масленица – единственный языческий праздник, который оставила Православная церковь: пусть народ погуляет перед долгим постом. Потому священники вправе давать рекомендации как вести себя по-христиански, а не как соблюдать языческие традиции и обряды. Потому у Нижегородской митрополии была своя Масленица – без ряженых и сожжения Зимы, зато с православной ярмаркой. Перед сорокадневным отказом от животной пищи нужно накопить силы и запастись всем необходимым. Это не говорит о том, что масленичную неделю надо проводить в загуле, употребляя спиртное, наказывая детей, зато не употребляя мяса. В «Сырную неделю» главное – не передать, а в пост – «не есть друг друга».