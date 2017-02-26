Масленица в Томске 2017 года: программа гуляний, конкурсов, праздничных мероприятий

Народные гуляния по случаю Масленицы проходят сегодня в разных районах Томска. 26 февраля заканчивается цикл тематических праздников в городе, который вошел в активную фазу праздника еще три дня назад.

Сегодня в Томске будут работать сразу несколько крупных праздничных площадок в разных районах города. Причем найти что-то интересное для себя смогут как взрослые, так и дети, как мужчины, так и женщины. Помимо традиционных концертов и тематических народных выступлений, в городе состоятся разнообразные конкурсы, будут работать площадки с полевой кухней.

Не обойдется без традиционных блинов – главного символа Масленицы. На всех без исключения площадках города блины будут. Поэтому полакомиться горячим угощеньем на празднике сможет каждый желающий.

Кроме блинов, в Томске состоятся конкурсы, игры, спортивные соревнования и мастер-классы. Для детей будут проводиться отдельные конкурсы и спортивные игры.

Настоящей изюминкой томской Масленицы в этом году станет выступление местных моржей. В Кировском районе города около полутысячи закаленных горожан публично обольются ледяной водой. Начало мероприятия, которое носит показательное название «Пробуждение», запланировано на полдень по местному времени.

А в Советском районе планируется сделать акцент на традиционные масленичные соревнования. Ледяной столб в этом году подготовил для участников приятные призы, но, чтобы их выиграть, участникам придется попотеть в буквальном смысле этого слова.