Авария на Киевском шоссе в Москве сегодня унесла жизнь одного человека, еще одного на вертолете МЧС отвезли в 79-ю городскую больницу. По сообщению ИА ТАСС, на двадцать седьмом километре шоссе столкнулись два грузовика. Причины аварии выясняются.

Сегодня на двадцать седьмом километре Киевского шоссе, в столице, произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. В результате, пострадали два человека, один из которых скончался на месте. Второго пострадавшего погрузили в вертолет Авиационного центра Москвы для транспортировки в 79-ю городскую больницу. На борту воздушного судна первую экстренную помощь ему оказали врачи из того же центра, а также медики из Центра экстренной медпомощи.

Известно, что один из грузовиков был бензовозом. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются сотрудниками ГАИ.

По неподтвержденным данным, один из грузовиков в момент столкновения стоял на месте из-за поломки. Второй автомобиль при этом въехал в его кузов. Помочь в выяснение обстоятельств авари поможет запись с видеорегистратора, сделанная одним из очевидцев события. Мужчина уже сделал две копии и поделился ими с оперативниками.

На данный момент, автодвижение в районе аварии затруднено из-за пробки, длиною примерно четыре километра. Скорость автомобилей в пробке не более пяти километров в час.