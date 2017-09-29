Авария в метро: из-за проблем с контактом рельса отключили «серую» ветку метро в Москве

Вчера пассажирам Московского метрополитена пришлось корректировать маршрут: Серпуховско-Тимирязевскую или «серую» ветку метро отключили из-за перебоев одного из контактных рельсов. Поезд встал посреди тоннеля, и, чтобы не создавать давку и ряд других проблем пассажирам, направление временно решили заблокировать, а людей отправили на другие ветки метро.

Вчера на «серой» ветке московского метро произошло ЧП, причиной которого стал небольшой пожар на Боровицкой подстанции. Специалисты сразу поняли, что проблемы с контактным рельсом – следствие перебоев в электроснабжении, а причину нужно искать в другом месте. Небольшой пожар на Боровицкой подстанции потух сам, комиссия нашла только его следы. Поезд, который встал вчера посреди тоннеля, не эвакуировался: он сам, хоть и медленно, выполз на станцию, но во избежание эксцессов и столпотворений Серпуховско-Тимирязевское направление решили обесточить и перенаправить людей на другие станции метро. Разбирались с неполадками около часа: в семь часов вечера линию отключили, станции «Нагорная» и «Серпуховская» работали только на выход, а в восемь часов вечера работа метро вернулась в привычное русло.

Последний ощутимый сбой в работе московского метро был 23 августа: обесточили всю «фиолетовую» ветку из-за светофора. Работники метро заметили, что она не работает как надо, и решили избежать более серьезных инцидентов. Обесточить линию метро или его участок могут так же из-за человека, который попал на рельсы, и неважно – пьяный это случайно упал или кто-то сводит счеты с жизнью таким жутким способом.