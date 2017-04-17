Благодатный огонь для российских верующих доставили 16 апреля в московский аэропорт Внуково из Израиля. В зал ожидания частицу чудесного огня внес руководитель Фонда им. А. Первозванного Владимир Якунин. Затем огонь отправили в храм Христа Спасителя, где в это время шло праздничное богослужение.

По сообщению РИА Новости, вчера, 16 апреля из Иерусалима в аэропорт Москвы Внуково-1 прибыл самолет с благодатным огнем. В зал ожидания, где собралось множество православных христиан, святыню внес глава Фонда им. Андрея Первозванного Владимир Якунин. Он передал лампаду с огнем священнослужителю для дальнейшей отправки его в храм Христа Спасителя, где в это время проходило торжественное богослужение в честь Пасхи.

Люди в зале ожидания зажигали от священного огня принесенные для этого лампадки и свечи.

По традиции, из главного храма страны, благодатный огонь отправился во все храмы России, а также храмы ближнего и дальнего зарубежья. В пресс-центре Фонда А. Первозванного сообщили, что любой желающий может прийти к ним со своей лампадой для взятия частички огня.

Напомним, что по древней традиции, благодатный огонь является символом нетварного (нерукотворного) света Христова Воскресения. Каждый год перед Пасхой он сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этом году ожидание чуда было особенно напряженным из-за проводимых осенью реставрационных работ над Гробом Господним (скального ложа, на которое положили тело Христа). Многие верующие полагали, что огонь из-за этого не сойдет, и наступит конец света.