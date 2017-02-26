Борис Немцов: сторонники политика провели памятный митинг

В столице РФ участники марша вспоминают Бориса Немцова. Ранее организаторы шествия заявили о том, что в мероприятии примут участие около 30000 человек.

Сегодня в Москве на Пушкинской площади прошел марш памяти Немцова, в котором приняли участие 5000 человек. О количестве участников сообщили местные правоохранительные органы. Несмотря на такое заявление, организация «Белый счетчик» утверждает, что сторонников Немцова, которые сейчас находятся на площади более 15000 человек.

Началась акция в 14:00, в это время было ограничено движение автомобилей в центре города. Марш быстро закончился, но желающие приняли решение пройти к месту убийства политика.

«На марше люди были с транспарантами, наблюдалось большое количество флагов, были и флаги РФ, движения «Солидарности» и партии ПАРНАС, членом которой был Немцов. На плакатах много цитат политика, его фото. Меня поразило то, что среди людей мало молодежи, в основном это люди среднего возраста, пожилые люди и дети. Правоохранительные органы следят за акцией, но никаких инцидентов не было», — рассказал корреспондент Иван Якунин.

Подобные марши должны пройти также в Питере, Ярославле, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других российских городах.