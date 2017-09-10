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Празднование Дня города Москвы, посетило более шести с половиной миллионов жителей столицы. Новостные источники пишут об этом, ссылаясь на данные, полученные от Владимира Черникова, отвечавшего за безопасность поведения праздника.

День города Москвы отпраздновало 6,5 миллионов человек

Также Черников отметил в беседе с журналистами, что несколько сотен тысяч человек, принимавших участие в праздничном мероприятии, продолжили праздновать день рождение любимого города. Владимир обратил внимание на то, что в тот день круглосуточно работало метро, чтобы все жители и гости столицы имели возможность добраться куда-угодно и когда-угодно. Безопасность в российской столице также обеспечивалась круглые сутки, на защиту граждан встали сотрудники ГУВД, Росгвардии и МЧС. Несмотря на такой масштаб празднования, удалось избежать неприятных происшествий или внештатных ситуаций.

Ране сообщалось о торжественном открытии парка «Зарядье», который был специально построен к памятной дате. Его открытие посетил российский лидер Владимир Путин и мэр города Москва — Сергей Собянин. Этот парк строило огромное количество строителей, которые потратили на это более двух лет своего тяжелого труда. В общей сложности постройка грандиозного парка обошлась в четырнадцать миллиардов рублей. «Зарядье» располагается на том же сама месте, где когда то находилась гостиница «Россия» — между Васильевским спуском и улицей Варвара.

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