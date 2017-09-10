День города Москвы отпраздновало 6,5 миллионов человек

Празднование Дня города Москвы, посетило более шести с половиной миллионов жителей столицы. Новостные источники пишут об этом, ссылаясь на данные, полученные от Владимира Черникова, отвечавшего за безопасность поведения праздника.

Также Черников отметил в беседе с журналистами, что несколько сотен тысяч человек, принимавших участие в праздничном мероприятии, продолжили праздновать день рождение любимого города. Владимир обратил внимание на то, что в тот день круглосуточно работало метро, чтобы все жители и гости столицы имели возможность добраться куда-угодно и когда-угодно. Безопасность в российской столице также обеспечивалась круглые сутки, на защиту граждан встали сотрудники ГУВД, Росгвардии и МЧС. Несмотря на такой масштаб празднования, удалось избежать неприятных происшествий или внештатных ситуаций.

Ране сообщалось о торжественном открытии парка «Зарядье», который был специально построен к памятной дате. Его открытие посетил российский лидер Владимир Путин и мэр города Москва — Сергей Собянин. Этот парк строило огромное количество строителей, которые потратили на это более двух лет своего тяжелого труда. В общей сложности постройка грандиозного парка обошлась в четырнадцать миллиардов рублей. «Зарядье» располагается на том же сама месте, где когда то находилась гостиница «Россия» — между Васильевским спуском и улицей Варвара.