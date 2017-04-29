День Победы Москва: в шествии «Бессмертный полк» примут участие около 300000 человек

Одним из важных событий в День Победы в столице РФ станет традиционное шествие «Бессмертный полк». В этом году в данной акции примут участие 300000 жителей, гостей города. Эти цифры озвучили во время собрания президиума правительства.

В честь 9 мая во многих городах РФ традиционно состоится «Бессмертный полк». Стало известно, что в столице России в этом шествии примут участие 300000 человек. Данные цифры озвучили во время совещания президиума правительства. Александр Кибовский, который является управляющим Департамента культуры, напомним, что именно данное мероприятие станет центральным событием праздника.

Стоит отметить, чтобы распечатать большие снимки родных, которые сражались за Победу над фашизмом, можно бесплатно воспользоваться услугами МФЦ города.

В прошлом году шествие началось от белорусского вокзала до Красной площади, участники акции пронесли 750000 портретов. В 2017 году для удобства людей, шествие начнут со станции «Динамо». Мероприятие запланировано на 15:00 по московскому времени. Каждый желающий может присоединиться, чтобы пройти эти волнующие 6 км до Кремля, немного позже.

На 71-ю годовщину участники шествия по Тверской могли запомнить гармониста Алешу. В этот раз он должен сыграть на гармошке своего прапрадеда, который уходя на войну, велел семье сохранить ее. Инструмент молчал 75 лет, но 9 мая запоет снова.