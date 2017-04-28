Генеральная репетиция Парада Победы в 2017 году, в Москве пройдет 7 мая. С 6 часов вечера до 12 часов ночи на последнюю подготовку к Параду можно будет посмотреть на улицах: Тверская, Баррикадная, Красная Пресня, Нижние Мневники, Садовая Кудринская, а также на Звенигородском шоссе и Триумфальной площади.

По сообщению от Министерства обороны России, генеральная репетиция главного парада страны, в честь победы в ВОВ, назначена на 7 мая. Жители Москвы и ее гости, желающие увидеть подготовку, смогут сделать это со следующих улиц: Тверская, Баррикадная, Красная Пресня, Нижние Мневники, Садовая Кудринская, а также на Звенигородском шоссе и Триумфальной площади.

Известно, что в маршировке будут задействованы курсанты Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина, Нахимовского военно-морского училища, а также тихоокеанского высшего военно-морского училища им. Макарова. Новшеством этого года является участие в параде военно-патриотического движения “Юнармия”. В качестве морских пехотинцев от ВМФ будут задействованы служащие 61-ой Краснознаменной Киркенесской бригады береговых войск Северного флота от объединенного стратегического командования “Север”.

Также впервые по Красной площади, в качестве участников парада, пройдет военная полиция, как самая молодая структура нашей армии с 2011 года.

Всего в параде примут участие более 10 тысяч военных, более сотни единиц военной техники и вооружения. Зрителям впервые покажут новые арктические варианты зенитных комплексов “Панцирь” и “Тор”. Все вертолеты и самолеты пролет над головами москвичей на высоте 150 метров.