Гидрометцентр вновь предупредил москвичей об опасной погоде

Эксперты Гидрометцентра прогнозируют экстремальную погоду на четверг, 26 апреля, в Москве и объявляют «желтый» уровень опасности в городе. В столице ожидается сильный ветер, а также осадки. Москвичам и гостям столицы рекомендуют не выходить на улицу без надобности.

В российской столице снова возникла тревожная обстановка в связи с погодными условиями. Специалисты Гидрометцентра объявили так называемый «желтый» уровень опасности в связи с экстремальной погодой. Сильный, шквалистый ветер ожидается в Москве уже в четверг, 26 апреля.

Временами скорость ветра в городе будет достигать семнадцати метров в секунду. Такие условия могут быть опасны как для пешеходов, так и для водителей дорожного транспорта. Поэтому горожан просят быть предельно осторожными и не выходить на улицу без надобности.

Кроме того, в Москве и области ожидаются осадки. По данным экспертов Гидрометцентра, в ближайшие двое суток в городе может выпасти около 25 процентов от месячной нормы осадков. Городские службы осведомлены о надвигающейся погодной опасности и приведены в состояние готовности.