Главный праздник День Победы: на Красной площади может состояться репетиция парада

Завтра могут ограничить доступ на Красную площадь, по причине репетиции парада, который пройдет на День Победы. Эту информацию сообщили в ФСО. На днях в виртуальной сети начали распространять информацию с призывами прийти на площадь, где состоится митинг протеста.

Власти Москвы могут принять решение ограничить доступ на главную площадь города. Это планируется в воскресенье. ФСО утверждает, что такое решение будет возможно для подготовки праздничного парада.

Вчера Генпрокуратура обратилась к Роспотребнадзору с требованием ограничить доступ к порталам и сообществам в соцсетях, где происходит распространение призыва несанкционированного митинга, который его организаторы наметили на 2 апреля. Правоохранительные органы предупредили, что ими будут приняты все необходимые меря, для обеспечения безопасности в столице РФ.

Что касается данных призывов, они стали появляться с 26 марта, исходят от анонимных источников. Стоит уточнить, что в этот день в некоторых российских городах прошли акции против коррупции чиновников, организованные Алексеем Навальным. В Москве полиция арестовала 900 человек, так как данный марш был несанкционирован.

Все оппозиционные движения в России отреклись от будущей протестной акции. Юрий Горский, который является активистом «Новой оппозиции», утверждает, что их организация пыталась вступить в общение с организаторами данного протестного митинга, но анонимные аккаунты были удалены.