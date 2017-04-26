На сайте «МОЭК» появился график отключения горячей воды в столице. В соответствии с ним, первые отключения произойдут десятого мая. Профремонтные работы будут длиться не более десяти дней. Каждый москвич может увидеть на графике дату отключения воды именно в его доме.

С десятого мая этого года «МОЭК», главный поставщик теплоэнергии в столице, перекроет поступление воды в жилые дома, в связи с запланированным проведением ремонтных и профилактических работ. Компания информировала, что в среднем, срок отключения теплосетей для каждого дома будет равен десяти дням. Окончание всех работ запланировано на 25 августа. Для того, чтобы каждый житель столицы заранее мог узнать, когда отключат воду в его доме, компания запустила специальный инфосервис, где отображаются даты начала профремонтных работ и их продолжительность.

Данный график размещен на официальном сайте компании.

Для того чтобы узнать когда именно и на какой срок отключат теплоснабжение в вашем доме, впишите в поисковую строку название улицы и номер дома. Если поиск не дал результатов, значит ваш дом состоит на балансе не в «МОЭК», а другой теплоснабжающей организации.

Также Московская энергетическая компания обращает внимание жителей столицы на то, что график отключений время от времени обновляется. В случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут позвонить на специальную горячую линию.

Ожидается, что отключение теплоснабжения произойдет в 33 тысячах жилых домов, в 3171 дом вода на время проведения ремонтно-профилактических работ будет поступать бесперебойно.