Из-за очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве было ограничено движение транспорта

К мощам святителя Николая Чудотворца в Москве возле храма Христа Спасителя выстраивается огромная очередь из верующих, потому власти столицы ограничили движение транспорта на Пречистенской набережной. По этой же причине на станции метро «Кропоткинская» северный вестибюль работает только на вход, но не выход пассажиров.

Мощи Николая Мирликийского привезли в Москву 23 мая, они пробудут в России до 13 июня. За это время все паломники должны успеть приложиться к останкам святого, который прослыл в свое время Чудотворцем.

930 лет святые мощи Николая Чудотворца хранились в городе Бари, их никуда не вывозили за все это время. Патриарху Кириллу удалось в 2016 году на Кубе договориться с Папой Римским о временном перевозе мощей в Москву и Санкт-Петербург. Святого одинаково почитает и православная, и католическая церковь, потому его останки не должны быть достоянием одних католиков.

В помощь верующим православная церковь собрала «Штаб организации доступа к мощам». Волонтеры помогут каждому желающему приложиться к ним, но напомнят, что существуют правила приобщения к святыне. Группа паломников должна подать заявку, на основании которой будут выделяться места на парковке, успеть это сделать нужно за два дня до приезда. Автобус должен высадить группу на Фрунзенской набережной, но не парковаться там, поскольку это запрещено. Он должен или ехать на парковку, которую для него зарезервировали, или искать платную.

Каждый паломник должен иметь при себе мобильный телефон, номер старшего по группе и водителя автобуса, бейджик с номерами телефонов и город, из которого приехал в Москву к святым мощам. На Фрунзенской набережной после паломничества группа должна созвониться, собраться, всех пересчитать и только после этого вызвать автобус для поездки домой.