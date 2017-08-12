Марат Хуснуллин подтвердил вероятность застройки рынка на «Горбушке»

Марат Хуснуллин — заместитель мэра столицы по вопросам градостроительства дал понять, что рынок «Горбушкин двор», скорее всего, будет застроен жильем – населению, оставшемуся без квартир в рамках программы реновации, нужно построить жилье. Об этом попросил и сам собственник «Горбушки»: он видит на месте рынка новые квартиры, а не рынок видео- и аудиопродукции.

Реновация в Москве идет полных ходом, очень скоро она коснется так называемой «Горбушки». Марат Хуснуллин, заместитель мера по градостроительству, заявил: вместо рынка «Горбушкин двор» очень скоро будут построены многоэтажки с новыми квартирами для людей, выселенных из старых, еще советских «хрущевок». Соответствующего указа пока нет, решения комиссии по градостроительству – тоже, но рынок «Горбушка» создает в своем районе сильный транспортный трафик, в то время как многоэтажки разгрузят все магистрали, которые находятся рядом. Строительство новых квартир вместо «хрущевок» начнется в Филях, и со временем многоэтажки «доберутся» до «Горбушки».

Реновация столицы, снос ветхих «хрущевок» и переселение жильцов в комфортные и современные квартиры – «детище» мэра Москвы Сергея Собянина. Его заместитель Марат Хуснуллин отмечает, что сейчас приход к власти нового мэр стал бы катастрофой – он не разберется в тонкостях реновации и просто не потянет программу.

На данный момент жильцы примерно 4 тысяч квартир готовятся к расселению, а к 1 октября этого года станет ясно, в каких районах вырастут новые дома для переселенцев. «Если жилец не захочет переезжать из-за того, что сделал ремонт в своей «хрущевке» до переезда, а в новой квартире условия хуже, то ему заплатят разницу по рыночным ценам. В противном случае – суд, но дома, которым по 25-50 лет будут расселены», — отметил Марат Хуснуллин».