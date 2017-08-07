Марат Хуснуллин заявил, что отделочные работы на станции "Шелепиха" почти завершены

Марат Хуснуллин — заместитель главы столицы по градостроительству, объявил, что все отделочные работы на станции метро под названием «Шелепиха» почти окончены. Специалистам осталось завершить около пяти процентов всех работ. Уже сейчас они заняты прокладкой электросетей.

Замминистра по столичному градостроительству Марат Хуснуллин заявил о завершении отделочных работ на московской станции метро «Шелепиха». По его словам, девяносто пять процентов всех работ сделано. Сейчас специалисты занимаются прокладкой в метро электросетей.

Также, по словам Хуснуллина, одной из глобальных задач для строителей на итоговой стадии всех работ является благоустройство территории, непосредственно примыкающей к «Шелепихе». Эти работы надо закончить до октября месяца этого года.

Что касается сроков сдачи станции в эксплуатацию, Хуснуллин напомнил, что соблюдать их существенно мешала неблагоприятная погода, в частности, сильные дожди и ветер, которые были в Москве текущим летом. В итоге, как пообещал замминистра, станция приобретет не только более привлекательный внешний вид, чем это было ранее, но и предоставит москвичам и гостям города более комфортные виды транспортной связи (остановки и пересадки).

Напомним, что внешняя отделка станции «Шелепиха» уже закончена, осталось около пяти процентов работ. На данный момент постоянное электрическое напряжение запущено на территории от “Делового центра” вплоть до парка под названием “Петровский”.