Масленица в Москве: программа мероприятий в городских парках

Масленица в Москве сегодня, 26 февраля, будет отмечаться жителями и гостями столицы на широкую ногу. По традиции, российская столица станет и праздничной столицей в последний день Масленичной недели – Прощеное воскресенье.

Праздничные мероприятия по случаю Масленицы пройдут в Москве во всех городских районах. По большей части, мероприятия будут проходить в городских парках. Разнообразие программы развлечений в этот раз поставлено на первый план. Добавим, что праздник отмечается в столице уже не первый день. А основная программа развлечений продолжается со вчерашнего дня.

В Парке Горького сегодня пройдут различного рода концерты, соревнования и состязания, мастер-классы, театрализованные и костюмированные представления. Не обойдется и без традиционных элементов празднования каждой Масленицы – блинов и чучела. Сжигание чучела станет финальной частью праздника.

В «Сокольниках» пройдет необычная акция, как раз в честь масленичных чучел. Каждый желающий сможет представить публике собственноручно сделанное чучело. В конечном итоге, все арт-чучела будут собраны в одну большую конструкцию, опять-таки, в виде чучела.

В «Эрмитаже» состоится большая костюмированная программа. Зрители смогут увидеть самых различных героев и персонажей русской культуры.

В парке «Красная Песня» тоже состоятся отличительные мероприятия. Там на Масленицу можно будет покататься на оленях или ездовых собаках Хаски.