Масленичные гуляния в Москве: какие места стоит посетить?

Москва предоставляет 30 различных площадок под Масленичные гуляния, везде на выходные москвичей и гостей города ждут хороводы, танцы и поедание блинов. Но есть места, куда действительно стоит пойти, поскольку артисты и народные мастера предложат нечто уникальное. ВДНХ предлагает «кулинарную битву» – российские блины против японских рисовых шариков, а на Пушкинской площади рисунок блина распечатают на «блинном 3D принтере».

Шеф-повара из московских ресторанов на ВДНХ уверены, что все блины разные, их и готовят по-разному. Блины бывают толстыми, тонкими, даже ажурные, разные народы предлагают попробовать свои «национальные блины». Представители всех областей РФ съехались в Москву, чтоб доказать, что их блины самые вкусные. Так же предлагались кубинские блюда – лаваши с начинкой, японские суши, роллы и рисовые шарики, но народ берет российские блины с икрой — они привычнее. Вчера, 23 февраля, на ВДНХ в довесок к угощениям и мастер-классам привезли большой сеновал – за него устроят битву, как раньше на Руси. Выходные в этом году длинные, один лишний день гуляют за счет Нового года, все успеют поесть блинов, голодных не останется.

120 видов разных начинок используют в этом году повара для блинов, включая мясные, но у православных началась Мясопустная неделя. Веселье перед Великим постом не возбраняется, а вот от мяса придется отказаться. Но вегетарианские блины мяса точно не предполагают, также пока нет запрета на все виды сыров, творог и икру. Несмотря на то, что в феврале никто не будит медведя, а истоки Масленицы уходят в языческую эпоху, Тверская площадь предлагает именно такую игру с 11 утра до 9 вечера. Аниматоры научат правилам старинной игры «Разбуди медведя» и все объяснять всем желающим.