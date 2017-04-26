Митинг 29 апреля вне закона: МВД просит москвичей воздержаться от его поддержки

Митинг 29 апреля не соответствует требованиям закона и москвичи должны воздержаться от его поддержки — так считает московское управление МВД. Устроители акции отклонили предложенный властями маршрут, и решили устроить шествия до приемной Президента РФ, чем вывели свою акцию из-под закона.

МВД города Москвы на своем официальном сайте обратилось к жителям столицы с просьбой не участвовать в незаконном митинге 29 апреля этого года. По сообщению портала РБК, столичные власти предложили устроителям акции перенести ее на другое место, но получили отказ. Сотрудники МВД обещают принять все меры для обеспечения безопасности граждан на митинге, но не гарантируют, что смогут за всем уследить, если митингующие пойдут не по тому маршруту, который им предложили.

Напомним, что митинг против президента РФ решили провести правозащитники движения “Открытая Россия”. Их сторонники решили начать демонстрацию на Славянской площади, а закончить ее на Ильинке, возле приемной президента. Московские власти предложили активистам перенести свое шествие на проспект Сахарова, но те отказались, и тем самым вывели свою акцию за рамки закона. Прокуратура уже предупредила москвичей, что за участие в митинге последуют правовые санкции.

Глава правозащитников “Открытой России” М. Баронова пояснила, что от проспекта Сахарова до приемной президента идти очень далеко, поэтому они и настаивают на своем первоначальном маршруте. По ее словам, в акции должны принять участие примерно десять тысяч человек, она пройдет под лозунгом “Надоел”. Смысл лозунга в том, что людям надоело терпеть условия своей жизни по причине страха перед потерей работы или перспективой оказаться на улице.