Мощи Николая Чудотворца: в Москве и Санкт-Петербурге началась электронная регистрация добровольцев желающих помочь в обслуживании тех, кто выстроится в очередь для поклонения одному из самых любимых святых в России. Волонтеры примут участие в доставке мощей из Италии, будут помогать соцслужбам, раздавать иконы, акафисты и листовки.

Православные христиане Москвы и Санкт-Петербурга готовятся к встрече мощей самого почитаемого святого в России — Николая Чудотворца. Его мощи должны привезти из Италии, по договоренности между Патриархом РПЦ Кириллом и католическим Папой Франциском. Социальные службы Москвы и Питера объявили о начале электронной регистрации волонтеров, желающих помочь, как в принесении мощей из итальянского города Бари, так и в обслуживании множества паломников, которые придут для поклонения святыне.

В частности, в обязанности добровольных помощников в местах организованных очередей к мощам, будет входить: раздача информационных листовок, акафистов святому и его иконок, помощь в храме, встреча инвалидов, беременных и семей с детьми, перераспределение потоков людей в очереди.

Пресс-служба московской молодежной епархии сообщила, что регистрация проводится по адресу: www.pdobro.ru. Столичные волонтеры будут работать в период с 22 мая по 12 июня, для всех них предусмотрена спецодежда и горячее питание. Перед тем, как помощники приступят к своей деятельности, для них проведут специальный инструктаж в храме Христа Спасителя. В Санкт-Петербурге мощи святого будут выставляться с 13-по 28 июля.