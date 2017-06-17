Мощи Николая Чудотворца москвичам лучше всего посещать в другие дни недели, но не в субботу — так считает московский патриархат. Такой совет он дал столичным верующим в связи с приездом огромного количества православных паломников из других областей страны, именно в субботние дни.

По сообщению “РИА Новости”, РПЦ дала совет паломникам, проживающим в Москве, не стоять в очереди к мощам святителя Николая в субботние дни из-за большого притока верующих из других регионов нашей страны. Тот же самый совет относится и к жителям Московской области. Для них рекомендованы другие дни недели для совершения паломничества к святыне.

Как сообщают организаторы паломничества, в субботу люди стоят в очереди к святому по двенадцать часов подряд, тогда как в будние дни на это затрачивается всего три или четыре часа. В прошедшую субботу, очередь к мощам была особенно длинной. Она растянулась на 8 километров и достигла станции метро “Спортивная”. Причина такого большого количества людей — приезд на поклонение огромного числа верующих из всех регионов России, которые пытаются попасть в храм Христа Спасителя именно в субботу, в выходной день.

Напомним, что мощи Николая Угодника впервые в истории были привезены в Россию из города Бари (Италия). В московском храме Христа Спасителя они находятся с двадцать первого мая. Паломничество к ним было открыто двадцать второго мая в 13-00 по московскому времени. Мощи пробудут в столице до двенадцатого июля, после чего отправятся в Санкт-Петербург.