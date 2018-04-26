Московским автомобилистам советуют не садиться за руль 26 апреля

В Москву в четверг, 26 апреля, снова вернулась экстремальная, потенциально опасная погода. Столичные власти рекомендуют гражданам без надобности не выходить на улицу, а водителям не садиться за руль. Наиболее безопасным видом транспорта в день непогоды считается общественный транспорт.

Сегодня, 26 апреля, в Москве и столичном регионе снова ожидается неблагоприятная погода. В Гидрометцентре уже предупредили жителей и гостей столицы о так называемом «желтом» уровне опасности. В столице ожидаются сильные осадки, а также сильный порывистый ветер.

Столичные власти отдельно обратились к автомобилистам с просьбой не садиться за руль днем 26 апреля без особой надобности. В столичном Дептрансе констатировали, что в четверг повышается риск возникновения дорожных аварий.

Московские власти рекомендуют гражданам пользоваться общественным наземным и подземным транспортом. В частности, рекомендуется ездить на метро и электричках, которые не столь зависимы от плохих погодных условий, как наземный транспорт. Также в столичной мэрии подчеркнули, что все городские службы приведены в состояние полной готовности.