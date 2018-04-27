Московскую школу эвакуировали из-за угрозы взрыва

Одну из столичных школ экстренно эвакуировали из-за угрозы теракта после того как поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве. В общей сложности из здания школы вывели около восьмидесяти человек.

Десятки учеников и учителей эвакуировали из одной из московских школ в северо-восточном районе столицы. Сотрудники экстренных служб оперативно среагировали на анонимный звонок о минировании образовательного учреждения. В настоящее время продолжается проверка инцидента.

В общей сложности из здания школы были выведены около восьмидесяти человек, большинство из которых – дети. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. На данный момент взрывное устройство на территории школы не обнаружено – с большой долей вероятности сообщение о взрыве окажется ложным. В экстренных службах столицы уточнили данные о том, где именно была проведена эвакуация:

«Из школы №1499 по адресу улица Докукина, дом 5, после угрозы взрыва вывели 79 человек, включая преподавателей».

Специалисты проверяют все помещения на территории школы. Стоит отметить, что это уже далеко не первый подобный случай с анонимным сообщением о взрыве в России и в Москве в частности. 25 апреля поступил аналогичный анонимный звонок о бомбе в другой городской школе.