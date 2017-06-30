Москва: ливень с градом снова накрыли столичный регион

Москва: ливень с сильными порывами ветра и градом сегодня снова может накрыть всю столицу. Такое предупреждение распространило местное отделение МЧС. В смс-рассылке сообщалось, что неблагоприятные погодные условия стоит ожидать с 30.06. до 01.07. Сегодня после полудня сильный дождь с градом действительно пришел в Москву.

Московское отделение МЧС распространило вчера экстренное предупреждение о надвигающемся на Московскую область и Москву сильный ливень с градом и порывами ветра до двадцати четырех метров в секунду. Непогода будет сопровождаться грозами. Все подразделения МЧС в столице срочно были приведены в состояние повышенной готовности.

Спасательные службы через средства массовой информации проинструктировали жителей города и региона о соблюдении необходимых правил безопасности. В частности, при сильной грозе нельзя слишком близко подходить к окнам и пользоваться бытовыми электроприборами. Если непогода застала кого-то на улице, то не следует прятаться от нее под деревьями, лучше искать убежища в каких-нибудь капитальных строениях.

Водителям автомобилей во время ливня с ветром и грозой необходимо остановиться у обочины дороги подальше от деревьев и ветхих строений. Также всем рекомендовано не ходить рядом с рекламными щитами, а при возникновении любой угрозы звонить по номеру 101.

Тридцатое июня в Москве Гидрометцентром России был объявлен оранжевый уровень опасности. По поступившим сообщениям из столицы, после полудня уже начался сильный ливень со шквалистым ветром.