В Москве в честь праздника Весны и Труда состоялась демонстрация. На торжестве, которое прошло на Красной площади, собралось около 100000 человек. На первомайской акции с речью выступил мэр города Сергей Собянин.

В Москве прошло шествие в честь праздника 1 Мая, в нем принял участие мэр Сергей Собянин, Михаил Шмаков, занимающий должность главы Федерации независимых профсоюзов, а также председатель столичной федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

«В Москве создается десятки новых предприятий, технопарков, десятки тысяч новых рабочих мест, медленно, но повышается реальная заработная плата, продолжает строиться жилье, детские сады, школы, больницы, дорожные развязки, метро, в прошлом году мы сдали МЦК. Москва развивается, у Москвы хорошее настроение, боевое. У нас все получится! Поздравляю с Первомаем!», — обратился к москвичам мэр города.

Колонна прошла по Красной площади. На мероприятии собрались работники образования, торговли, строительного комплекса, машиностроительных и судостроительных отраслей, спортсмены, врачи, а также другие профсоюзные объединения. Участники шествия представляли отдельные округа города. Организаторы торжества сообщили, что на акцию вышли около 100000 человек.

Поднимала настроение и создавала праздничную атмосферу шествующим громкая музыка, разноцветные воздушные шарики. Над трибунами развевались транспаранты с лозунгами праздника.

Напомним, профсоюзы РФ прогнозируют, что в этом году на первомайские акции по всей стране соберутся около 2500000 человек, мероприятия запланированы более чем в 700 населенных пунктах России.