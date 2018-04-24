На «фиолетовой» ветке московского метро приостановлено движение поездов

Инцидент в столичном метрополитене случился 24 апреля на «фиолетовой» ветке. В одном из направлений поезда двигались с задержкой, в другом – движение было прекращено полностью. Сотрудники метро сообщили, что причиной происшествия стал некий инцидент с пассажиром.

Сбой в движении поездов в метрополитене Москвы произошел днем во вторник, 24 апреля. Задержка поездов наблюдается на «фиолетовой» ветке столичной подземки. Жалобы пассажиров подтвердили в пресс-службе городского метрополитена.

Как сообщили представители метро, сбой в движении составов произошел из-за некоего инцидента с одним из пассажиров, при этом не уточняется, о каком именно инциденте идет речь. Отмечается, что в одном из направлений движение поездов временно было прекращено полностью, а в обратном – наблюдаются задержки.

«На Таганско-Краснопресненской линии из-за инцидента с пассажиром нет движения поездов от «Таганской» до «Беговой». В обратном направлении — с увеличенными интервалами», — сказано в сообщении.

Пассажиры столичной подземки пожаловались, что их начали высаживать из поездов на полпути. До конечного пункта их назначения приходилось добираться иными способами.

По неофициальным данным, причиной происшествия стала смерть пассажира. Пассажир якобы упал на путь прямо перед приближающимся составом, в результате чего погиб. Сотрудники метро остановили движение поездов и приступили к извлечению тела погибшего.