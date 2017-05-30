Новости Москвы: пятьдесят военнослужащих Западного военного округа привлечены для ликвидации последствий прошедшего урагана в Москве. Совместно с аварийными бригадами, они уже расчистили сквер в Даниловском районе города от завалов мусора, распилили и убрали упавшие деревья.

В пресс службе Западного военного округа столицы заявили, что ими были посланы пятьдесят человек для помощи коммунальным службам Москвы по расчистке города после прошедшего накануне урагана. На данный момент, вместе с городскими аварийными бригадами, они расчистили сквер в Даниловском районе от мусора и поваленных деревьев, которые были предварительно распилены военными на куски. Также они помогали в восстановлении опор для внешнего освещения, в восстановлении ограждений и разрушенных павильонов.

В ЗВО уточнили, что военнослужащие будут помогать коммунальным и спасательным службам до того момента, пока вся необходимая работа по ликвидации последствий стихии в Москве не будет осуществлена полностью.

Напомним, что 29 мая, в Москве случился ураганный ветер, скорость которого достигала 28-ми метров в секунду. На данный момент, известно о пятнадцати погибших, более 140 человек получили различные ранения и травмы, среди них есть и дети. Всем семьям погибших в результате разгула урагана, мэрия Москвы выплатит материальную поддержку в размере одного миллиона рублей.