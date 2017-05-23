Очередь к мощам Николая Чудотворца: сегодня, на второй день пребывания святыни в Москве, очередь к храму Христа Спасителя стала длиннее на один километр. Верующих разбивают на группы по 100-150 человек, к каждой группе представлены волонтеры. Рядом устанавливаются палатки с едой и туалетные кабинки.

По сообщению РИА «новости», второй день паломничества к мощам святого Николая Угодника (Чудотворца) отметился увеличением потока людей, по сравнению со вчерашним днем. Отмечено, что очередь увеличилась на один километр. На данный момент, можно наблюдать 2,5-километровую шеренгу верующих, желающих поклониться великому святому, мощи которого были привезены в столицу из Италии.

Множество паломников стоят вдоль Пречистенской набережной, “голова” очереди находится возле станций метро “Кропоткинская”, “Фрунзенская” и “Парк Культуры”. Для удобства и предотвращения давки, полиция и волонтеры разделяют людей на группы по 100-150 человек. Вдоль всей очереди стоят туалетные кабинки и палатки зеленого цвета, где продается еда и напитки.

Напомним, что мощи святого покинули итальянский город Бари впервые в его истории. Планируется, что ковчег с мощами будет стоять в храме Христа Спасителя вплоть до 12 июля и выставляться для поклонения с 8 часов утра до 21 часа вечера. После этого святыню отвезут в Санкт-Петербург, а затем вернут итальянцам.