Очередь к мощам Николая Чудотворца заставила власти ввести ограничения для пешеходов

Очередь к мощам Николая Угодника: в столице из-за большого количества людей, желающих прикоснуться к останкам святителя Николая, городские власти изменили маршруты пешеходного передвижения возле храма Христа Спасителя. Изменения вступили в действие в отношении улицы Волхонка, Соймоновского проезда, набережных Фрунзенская и Пречистенская. Закрыт полностью Патриарший мост.

По сообщению информационного агентства “Новости”, в Москве возросло число православных, желающих успеть увидеть святыню. Из-за этого городская мэрия была вынуждена отрегулировать пешее передвижение на территории, примыкающей к главному храму Москвы, где находится ковчег с останками святого.

В частности, ограничения можно наблюдать на Волхонке, в Соймоновском проезде, набережных Фрунзенская и Пречистенская. На оставшееся время паломничества больше нельзя пройти по Патриаршему мосту, который решили закрыть полностью, а метро “Кропоткинская” позволяет людям только войти в него, но не выйти.

Свое решение мэрия обосновала стремлением обеспечить порядок и безопасность в районах, занятых паломниками, ввиду увеличения их числа.

Напомним, что мощи Николая Угодника находятся в столице с двадцать первого мая, они пробудут здесь до двенадцатого июля, после чего их отвезут в Северную столицу. Поклонение святому происходит в храме ежедневно, с восьми утра до двадцати одного часа вечера. Каждый паломник, в среднем, проводит в очереди около семи часов. С момента выставления ковчега с останками, к нему приложились более 1 миллиона человек.