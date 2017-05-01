Отключение горячей воды в Москве: в столице скоро начнется очередное отключение водоснабжения населения в соответствии с разработанным планом. Начало отключений — десятое мая, продлятся работы до конца августа. Когда и где не будет воды, можно посмотреть на сайте МОЭК.

Десятого мая в Москве начнется ремонтно-профилактическое отключение водоснабжения, которое продлится до конца августа. Подобные мероприятия осуществляются каждый год. Ожидается, что в каждой квартире вода отсутствовать будет примерно десять дней, в некоторых квартирах — меньше указанного срока. В этом году необходимо провести ремонт систем водоснабжения в 71 000 зданий, из них 33 000 домов относятся к жилому фонду. В более чем 5 000 домов отключения воды не произойдет, таким образом ремонтно-профилактические работы пройдут незаметно для жильцов более 3 тысяч жилых домов из этого числа.

На официальном сайте МОЭК размещен спецсервис, с помощью которого можно узнать когда именно вода будет отключена в конкретном доме. Для этого в строку поиска сервиса необходимо вбить название нужной улицы и номер дома. В случае, если пользователь не смог найти свой адрес с помощью сервиса, он должен поискать его на сайте другой компании.

На сайте МОЭК перечислен ряд подмосковных городов, где вода отключаться не будет, это: Красногорск, Внуково, Домодедово, Зеленоград, Люберцы, Химки, Видное, Раменское, Чехово, Пушкино, Ивантеевка, Новопеределкино, Подольск, Долгопрудное, Реутово и другие.