Сроки отключения горячей воды в Москве снова перенесены из-за ухудшившихся погодных условий. До этого планировалось перекрыть доступ воды в квартиры горожан с десятого мая, потом с пятнадцатого мая. Теперь начало отключения сдвигается на неопределенный срок.

По сообщению РИА “Новости”, в Москве снова сдвинули сроки отключения холодной воды в квартирах жителей. Причина — похолодание в Москве и области. В МОЭК пояснили, что ранее планировалось перекрыть воду с десятого мая, потом эту дату перенесли на пятнадцатого мая, теперь же, в связи с тем, что долгожданного тепла в Москве так и нет — сроки отключения переносятся на неопределенный срок. Новая дата будет сообщена москвичам дополнительно.

Напомним, что отключение холодной воды в столице (поэтапное) планировалось МОЭК с 10 мая по 25 августа в связи с ремонтно-профилактическими работами. Но после майских праздников, начало работ было перенесено на 15 мая, а с 10 мая из-за плохих погодных условий москвичам снова вернули отопление в квартиры и дома по распоряжению правительства.

Петр Бирюков, заммэра столицы по вопросам ЖКХ пояснил, что обычно отопление отключали, когда температура воздуха в городе повышалась до восьми градусов по Цельсию с последующим ростом в течение пяти дней. Но одиннадцатого мая в Москве температура опускалась до нуля, а воздух днем не прогревался выше 7-9 градусов по Цельсию.