Отопление в Москве: столица готовится к новому отопительному сезону

Синоптики называют дату, когда холода и заморозки окончательно установятся в Москве и Подмосковье – 1 октября, а коммунальщики готовятся к отопительному сезону. По словам работников ЖКХ, не нужно даже ждать температурной отметки +8 или ниже, и пяти дней подобной погоды тоже ждать будет не нужно – начиная с завтрашнего дня, в Москве будет +6-7 градусов, и теплее уже не станет.

Синоптики утверждают, что бабье лето уже к пятнице уйдет из Москвы и из области окончательно: ночью столбик термометра опустится до нуля, днем будет не теплее, чем +6-7 градусов, показатель +8 градусов – повод включить отопление, что и будет сделано 1 октября. Городские ТЭЦ ждут команды от властей, у них уже все готово, они никогда не перестают «греть воду» – делают ее теплой круглый год, даже летом нужна горячая вода. Первым делом тепло дадут в муниципальные объекты: дети в детских садиках не должны даже на занятиях в группе находиться в куртках. Нормы, в свое время установленные строительной климатологией, нарушены 1 октября не будут – на столицу с моря Лаптевых идут холода, так что скоро температура будет и +10, и +8 и даже +6.

Заммэра Петр Бирюков отметил, что еще в августе столица отремонтировала 16 тыс. км теплосетей Москвы, бесперебойно будут обогревать город 16 ТЭЦ, первыми получат тепло дети, старики и больные, а в последнюю очередь – офисные работники. Предполагают суровую зиму, поэтому заранее запаслись углем, мазутом и дизельным топливом.